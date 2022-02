Paulo Dybala disposto a firmare a zero col Barcellona. È quanto scrive in Spagna l'edizione online di Sport, principale quotidiano catalano. L'attaccante argentino della Juventus, in scadenza di contratto a fine stagione e oggi indisponibile per la gara che metterà i torinesi di fronte al Villarreal, sarebbe pronto a trovare l'accordo con i blaugrana.