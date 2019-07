Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a Radio Bianconera del nuovo corso bianconero: "Sarri è un allenatore fantastico, sono stracurioso di vedere se riuscirà a portare il Sarrismo alla Juventus. Sicuramente Sarri farà divertire molto i tifosi, ho molta fiducia e sono curioso di vedere anche come farà giocare Dybala. Davanti secondo me ci saranno i fuochi d’artificio. Sono curioso di vedere Sarri cosa deciderà di fare dopo il colloquio con Ronaldo".



SU BUFFON - "Secondo me ha fatto benissimo, è tornato a casa. Credo sia un valore aggiunto per Sarri, per i giocatori, per la Juventus. Non c’era posto migliore per finire la carriera. Sa qual è il suo ruolo, ma comunque lui si allenerà come se ogni giorno fosse la partita decisiva, per dare un segnale di juventinità. Sono curioso di vedere come Sarri farà giocare questa squadra".



SU DE LIGT - "Sicuramente è un acquisto molto caro, ma che la Juve deve fare. È già un fenomeno ma può migliorare ancora di più. Non so se la Juventus ammazzerà il campionato, anche il Napoli sta facendo una bella squadra se prenderà James Rodriguez e Icardi. Vedremo a fine mercato, ma non credo che la Juve avrà facilità come lo scorso anno, visto che Inter e Napoli si stanno rinforzando molto"