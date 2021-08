Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, parla di Cristiano Ronaldo a la Gazzetta dello Sport: ""Quanto al ruolo in campo, mi sta bene nella sua posizione a sinistra. Non mi pare abbia fatto danni... Ronaldo ha segnato quasi 30 gol anche nell’ultimo campionato e quei gol, se lui se ne andasse, mancherebbero. Per me, la conferma sarebbe una buona notizia per la Juve, ma tutto dipende da lui, da quanta voglia ha di restare. Qualcuno dice che non voglia rimanere? E allora, è meglio cambiare".