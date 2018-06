Come si legge su Tuttosport, la Juventus è seriamente intenzionata a far di tutto per convincere il Valencia a mollare Joao Cancelo, uno dei terzini più forti in Europa. Il club spagnolo però ha bisogno di monetizzare per rispettare le norme del Fair Play Finanziario: il Valencia, si legge, potrebbe incassare anche meno dei 40 milioni previsti, ma con un giocatore in più nella rosa gradito al tecnico Marcelino (oltre ad un conguaglio economico). I nomi sono quelli di Stefano Sturaro ma soprattutto Marko Pjaca, esterno offensivo croato nel mirino della Fiorentina.