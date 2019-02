Doveva essere il grande colpo, quello che avrebbe sbaragliato la concorrenza di una Serie C che si apprestava difficile - ma che forse non la si attendeva così cruda, cruenta, soggetta alla leggi del risultato. E alla fine, Stephy Mavididi un po' l'ha sofferta, questa durezza di campionato. Come riportato da Tuttosport, il giocatore però ha preso le misure e non ha intenzione di fermarsi. Non ora. Non in questo grandissimo momento. Terzo gol nelle ultime tre gare, nono in 29 presenze.