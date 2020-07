Juventus in campo nel pomeriggio in vista del match di lunedì contro la Lazio. Non sono ancora recuperati Bentancur, Bonucci e De Ligt, rispettivamente alle prese con un risentimento muscolare, con un fastidio al tallone e con un problema alla spalla destra. Sarri spera di ritrovarli domani col gruppo, ma al momento sono da considerare in dubbio. Queste le novità sulle loro condizioni dal report ufficiale diramato dai bianconeri:



"​Meno due alla sfida di campionato contro la Lazio all’Allianz Stadium, in programma lunedì sera. Dopo una giornata di pausa, la squadra è tornata al lavoro alla Continassa nel tardo pomeriggio di oggi, focalizzando la seduta sulla preparazione alla gara in arrivo, per concludere con partitella finale. Bernardeschi e Chiellini hanno usufruito di una giornata di riposo, mentre Bentancur, Bonucci e de Ligt come da programma hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata. ​Domani, vigilia, ovviamente si torna al lavoro: appuntamento ancora una volta nel pomeriggio".