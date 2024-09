Juventus, accordo raggiunto per il rinnovo di Mbangula: tutti i dettagli

AFP via Getty Images

Il 20enne belga, tra le rivelazioni di questo inizio stagione in casa bianconera, è ormai a un passo dal rinnovare il proprio contratto che lo lega alla Vecchia Signora. Lanciato a sorpresa da Thiago Motta nella prima giornata di Serie A contro il Como, Mbangula ha subito risposto positivamente alla fiducia riposta da parte del tecnico italo-brasiliano e si è guadagnato in questo avvio la stima dellaNel corso di queste ultime settimane,, in linea con il ruolo che ha attualmente all’interno della rosa bianconera (adesso, Mbangula guadagna 100mila euro all’anno sino al 2026, ma il suon stipendio salirà verosimilmente grazie al nuovo contratto).

Dopo un convincente inizio di stagione che l'ha visto brillare nelle primissime giornate contro Como e Verona,. Dialoghi che hanno dato esito evidentemente positivo: Mbangula, infatti, firmerà un nuovo contratto valido fino all'estate del 2028.