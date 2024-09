Juve, Mbangula in rampa di lancio: trattativa in corso per il rinnovo

Il 20enne belga, tra le rivelazioni di questo inizio stagione in casa bianconera, è pronto a rinnovare il contratto che lo lega alla Vecchia Signora. Lanciato a sorpresa da Thiago Motta contro il Como, Mbangula è andato subito in gol alla prima gara in Serie A e si è guadagnato in questo avvio la fiducia della società, che sta lavorando al prolungamento.Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in questi giorni l’entourage dell’ala belga e i dirigenti della Juventus sono in contatto, con Madama pronta a blindare il 20enne.Samuel Mbangula, che attualmente ha un contratto da 100 mila euro a stagione fino al 2026, firmerà un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2029, con un ritocco dell’ingaggio in linea con quello che il nuovo ruolo.In questo avvio di stagione, Samuel Mbangula ha dimostrato di essere un calciatore importante per la Juve di Thiago Motta, che lo ha schierato sempre dal primo minuto. Il 20enne belga ha risposto con un gol e due assist, oltre al rigore procurato a Verona.Dopo Yildiz, Savona e Rouhi, la Juventus vuole blindare un altro gioiello lanciato grazie alla Next Gen. Il belga ha sfruttato un precampionato in ‘emergenza’ per Thiago Motta che ha premiato il calciatore attualmente impegnato con il Belgio Under 21.Al ritorno dalla sosta per le nazionali, Mbangula potrebbe essere riproposto ancora titolare da Thiago Motta. Le ottime prestazioni e l’emergenza in attacco, con i recenti infortuni di Conceicao e Nico Gonzalez, favoriscono l’impiego del belga classe 2003, pronto a ritagliarsi ancora una volta un ruolo da protagonista.