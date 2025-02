Juventus, alibi finiti: Motta e Giuntoli si giocano tutto in quattro mesi

Adesso non ci sono più alibi e non ci sono più scuse. A mercato finito, ladisi guarda allo specchio e, rinfrancata dal successo in rimonta sull'Empoli, si proietta sul prosieguo della stagione con un solo pensiero:, pena il crollo del 'progetto'.. Abbonandogli l'estate del 2023, quando arrivò e mercato in corso e, di fatto, fece da spettatore di quella campagna trasferimenti (l'unico acquisto, al quale lavorò Manna, fu Weah), il Football Director della Juventus ha poi gestito il mercato per i colori bianconeri nel(un fallimento, con le meteore Alcaraz e Djalò), nell'(un mercato importante, con nove acquisti - molti dei quali hanno poi deluso - e partenze eccellenti, da Chiesa a Szczęsny) e infine nel

: in attacco è arrivato, ma solo in prestito secco, e la situazione del rinnovo di, al netto delle considerazioni tecniche sul serbo, prende una piega sempre più pericolosa man mano che passano i giorni. A centrocampo è uscitoe, a questo punto, ci si aspetta una svolta da parte di chi, fino a questo momento, ha deluso di più:. In difesa la sensazione è che per la sostituzione deglila Juventus si sia mossa tardi e male, portando a casa nomi non di primo piano (). Il tutto condito dai modi discutibili con i quali è stato dato il benservito a, il capitano della squadra.

Ma è ovviamentedella prima parte della stagione, che finora relegano i bianconeri al quinto posto della classifica della Serie A,, dopo scelte a volte cervellotiche e 'fondamentaliste' su ruoli e sostituzioni, eanche duri con alcuni elementi di spicco dello spogliatoio (Danilo, Gatti, Vlahovic, Cambiaso), dopo tutto questo,e della proprietà, ma se a giugno non, o se la situazione dovesse precipitare a stagione in corso, la sua

, che lo ha scelto e fin qui difeso. Di conseguenza,. Magari non tale da farne vacillare la posizione all'interno della Juventus, ma sicuramente bastevole per fare in modo che l'eventuale scelta successiva possa considerarsi davvero, a quel punto, inappellabile.