Juventus, chi è il portiere titolare? Di Gregorio o Szczesny, le ultime

Getty Images

La rivoluzione dellacoinvolge anche la porta:I bianconeri hanno deciso di regalare a Thiago Motta un nuovo estremo difensore e hanno puntato forte sul classe 1997, prelevato dala suon di milioni.Fine di una lunga gavetta per Di Gregorio, che dopo aver giocato in Serie C e in Serie B e aver esordito in A solamente nel 2022, è stato nominato MVP dei portieri di Serie A per il campionato 2023/24.

Ora il grande passo in carriera, arriva alla Juventus dove trova un reparto affollato:si contendono la permanenza in bianconero (uno dei due sarà ceduto), conconfermato come terzo portiere.