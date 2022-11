NordPass, come ogni anno, ha stilato le classifiche mondiali e nazionali relative all’utilizzo delle password. Stando ai numeri diffusi, il 73% delle 200 password più comuni del 2022 è rimasto invariato rispetto al 2021. Un dato enorme, ribadito da un secondo: l’83% delle parole chiave nell’elenco di quest’anno può essere decifrato in meno di un secondo. Ma quali sono le password più usate al mondo? “123456” è al secondo posto e al primo in Italia e in molti altri Paesi. Seguita dal terzo posto di “123456789”, dal quarto di “guest” e dal quinto “qwerty”. Anche la parola "juventus" è tra le password più usate in Italia, addirittura in crescita di una posizione rispetto allo scorso anno: dal 6° al 5° posto.