Juventus, Giuntoli prepara il doppio colpo a zero: le offerte per Felipe Anderson e Kelly

La Lazio non ha gettato la spugna e spera in un colpo di coda, la Juventus però è decisamente avanti nel dialogo con Felipe Anderson. L’offerta bianconera è già arrivata all’entourage del brasiliano in scadenza di contratto con i biancocelesti a giugno:La partita per Felipe Anderson é certamente ancora aperta ma con la Juve che sta guadagnando la pole position. Il club bianconero spera di ottenere il “sì” entro fine mese consapevole che la Lazio non è ancora fuori dai giochi: Lotito sta spingendo molto negli ultimi giorni e. Il capitano del Bornemouth è sempre più orientato a lasciare il club a giugno con la naturale scadenza del contratto e l’interesse del club bianconero ha fatto breccia nel jolly difensivo ( può fare anche il terzino) che tanto piace anche al Milan. Una pista da seguire, Kelly vede il bianconero…