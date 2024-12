Juventus, Motta soddisfa la società ma non i tifosi. Dagli infortuni al caso Vlahovic: ecco cosa non funziona

Gestione? Paura degli infortuni? Voleva solo forze fresche? La notte non ha portato consiglio, semmai ha acuito i dubbi. La domanda è sempre la stessa: perché Thiago Motta ha inserito Rouhi (spostando Cambiaso a destra) e Fagioli nel bel mezzo della battaglia di Via del Mare? La risposta non è dato conoscerla, se non per scelta tecnica.Ora il Napoli dista sei punti: di per sé non sono nemmeno tanti, ma è tanta la differenza tra il gioco degli azzurri e quanto visto da questa Juventus.

Naturalmente, il vociare attorno alla squadra è impazzito. E per la prima volta, oltre agli errori di Cambiaso e alla difesa incerta, nel mirino è finito soprattutto, reo di aver stravolto quelle poche sicurezze che aveva accumulato la squadra bianconera in Pugna. Dal batti e ribatti, con qualche tiro da fuori in più, Cambiaso aveva trovato un jolly sensato, una folata di vento fortunatissima. Poi però la beffa fa tornare tutto a galla, specialmente i cattivi pensieri, o le domande più gettonate. Si va allora daschiacciato a sinistra - un tormentone, ormai - all'attacco alla porta di, evidentemente poco valorizzato. Senzanon si cantano messe, e per ora quello con il serbo sembra il rapporto più compromesso di tutti.

A chi si domanda già del destino di, la risposta non può che apparire scontata: con lui la Juve ha iniziato un percorso lungo, forse lunghissimo. Chiaramente, passerà tutto dai risultati, e l'obiettivo in questo senso si fa appiglio fortissimo per: lCome ha spiegato anche l'allenatore, per competere per lo scudetto si partiva da due passi indietro. Ossia: davanti a tutti c'erano Napoli e Inter, poi quell'Atalanta in grado di spazzare il calcio del Leverkusen e reduce dall'Europa League che ha cambiato lo status. La squadra bianconera era piazzata in mezzo: un po' tra i sogni, un po' tra le ambizioni della crescita del gioco - impossibile, senza giocatori -, quindi bloccata da una chiara divergenza di vedute. I tifosi vogliono naturalmente la Luna, ma a Torino si sentono ancora lontani dall'organizzazione del Lancio. Serve tempo, e ne serve pure a Thiago.