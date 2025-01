Juventus, visite mediche per Kalulu: c'è lesione del tendine. Almeno 10 giorni per nuovi esami, rischio stop lungo

esce con le ossa rotte dall'ultima giornata della league phase della Champions League. La sconfitta contro il Benfica costringerà i bianconeri a giocarsi i playoff di qualificazione agli ottavi di finale, in un accoppiamento che potrebbe anche vedere il Milan, ma la pessima notizia per Thiago Motta è arrivata in realtà dal campo. Oltre all'ennesima prestazione sottotono della squadra,uscito dal campo nelle fasi iniziali della gara per una

Il franceseche l'ha costretto a chiedere l'intervento dello staff medico. Dopo aver provato a rientrare ha poi chiesto la sostituzione per un fastidio persistente con Thiago Motta che ha mandato in campo al suo postoQuesta mattinaper capire l'entità del problema. Dato lo storico dei problemi importanti avuti in maglia Milan il difensore classe 2000 è rimasto all'interno del centro medico per oltre un'ora e le prime sensazioni non erano positive. Gli esami hanno poi evidenziato una lesione di basso grado al tendine del semimembranoso della coscia, la stessa tipologia di infortunio avuta l'anno scorso con la maglia del Milan (anche se all'epoca fu più serio).

Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J | medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero.La Juventus è attesa da un mese, quello di febbraio, fondamentale nella corsa a un posto Champions, e con lo spettro di un playoff complicatissimo per la qualificazione agli ottavi. Sicuramente Kalulu salterà la gara in programma domenica 2 febbraio alle 12.30 controe l'impegno successivo ain programma nel weekend del 9 febbraio. Poi ci saranno nuovi esami, ma la sensazione è che il difensore possa stare fuori almeno un mese e quindi salterà anche andata e ritorno degliin mezzo alle quali ci sarà il big match, ilin programma nel weekend del 16 febbraio.