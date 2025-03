Prima una partenza lenta, poi tanti alti e dei bassi fragorosi. La prima stagione dialla, la prima annata del "progetto triennale" annunciato danon è stato all'altezza delle aspettative al punto da mettere tutto in discussione, compresa la scelta fatta in estate di puntare tutto sull'allenatore italo-brasiliano. Sempre in estateha portato a Torinofrutto di tre grandi investimenti, ma tutti e tre alla luce di questi 9 mesi trascorsi in bianconero, si possono definire degli acquisti non riusciti. Si tratta diche oggi per la Juventus, risultanoTre trattative completamente differenti ma che hanno portato ad esborsi molto simili, i più importanti dell'intera campagna acquisti estiva.

Il primo ad arrivare a Torino è stato il centrocampista brasiliano prelevato ufficialmentea fine giugno. L'operazione, al netto dei giocatori che hanno fatto il percorso inverso (Barrenechea e Iling Jr.) impatta a bilancio perannuo e un impatto su base annua di 19,25 milioni.Un percorso molto più tortuoso è quello che ha portato in extremis all'acquisto del centrocampista olandese dall'Atalanta perpiù 6 di bonus. Un tira e molla durato tutta l'estate conche non si è allenato a lungo alla corte di Gasperini e ha fatto di tutto per di approdare in bianconero.(coi vantaggi del decreto crescita) e porta ad un impatto annuo da 16,15 milioni di euro annui.

Quella diè stata invece un'idea quasi last minute, frutto dell'impossibilità di arrivare ad altri profili simili, ma più che sponsorizzata dall'allenatore. L'affare con laè ufficialmente in prestito con obbligo di riscatto ma l'operazione è già stata contabilizzata pera bilancio., sempre sfruttando il decreto crescita,per un impatto annuo da 11,3 milioni di euro.Pensando alla prossima estate e ad una nuova rivoluzione che possa portare tutti e tre i giocatori lontano dalla Juventus,. Il valore dei tre giocatori è inevitabilmente crollato e, anche volendo provare a trovare una soluzione, non è possibile ottenere una valutazione dei 3 cartellininell'estate 2024.

Chi ha mercato, ma potrebbe partire soltantoche non comporti minusvalenza per la Juventus è Douglas Luiz. Il brasiliano potrebbe provare a rilanciarsi nel campionato dove meglio ha fatto, ovvero indove gli estimatori non mancando (Newcastle in cima con il possibile scambio con Tonali sullo sfondo).che oggi potrebbero partire solo in prestito per rilanciarsi altrove ma senza portare un introito immediato per la Juventus. In estate avranno entrambi 27 anni e quello di questa stagione doveva già essere il trasferimento più importante delle loro carriere.