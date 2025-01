Juventus, Koopmeiners: "La fascia di capitano? Sono uno tra i più vecchi..."

2025 Getty Images

A poco più di 24 ore da, il centrocampista bianconero Teunha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole."Penso che l'ultima partita sia andata bene, sicuramente dopo la partita c'è qualcosa da migliorare nei dettagli. Ma in generale siamo contenti di quanto fatto, solo qualche risultato volevamo fare meglio. Ma l'ultima partita con il Milan ad esempio abbiamo preso più fiducia, anche per domani. E domani è ancora una bella serata per giocare la Champions League. Sarà una bella serata".

"Abbiamo avuto più infortuni nella prima fase di campionato, era una squadra totalmente nuova, nuovi giocatori, a centrocampo anche. Dovevamo conoscerci per fare di più, per fare meglio. Ogni partita dobbiamo imparare come sia andata, tutto. Dopo questi mesi andiamo avanti, impariamo ogni giorno, anche io con Thuram, Locatelli, Fagioli, Douglas. Con tutti. Importante che si lavori bene in allenamento per fare meglio, per conoscerci tutti. E' importante per l'esperienza, per gli automatismi in campo. Si è visto pure nelle ultime partite".

"Ho fatto 2 gol, ma mi è dispiaciuto, era fuorigioco. Dispiace per le statistiche. Voglio fare bene per la squadra, gol, assist, in difesa. Non voglio fare solo gol, per me è importante vincere. Sono un giocatore di squadra. Penso solo a questo"."Ti senti al 100%? Dire la percentuale è sempre difficile. Non so come mi sento, voglio fare e devo fare meglio. Voglio aiutare la squadra ogni giorno, in partita e in allenamento. Anche io con gli altri giocatori ho giocato 3 anni nell'Atalanta, sono cresciuto con altri calciatori, siamo arrivati agli automatismi. Ho fatto bene in questi mesi, ma di sicuro posso fare di più".

- "Ho visto negli ultimi 6 mesi che tutti vogliono vincere, imparare. Di sicuro abbiamo detto che possiamo fare cose migliori. Ma è molto importante avere calciatori che vogliono imparare. Tutti perdono, è normale, è importante imparare dopo e lavoriamo al 100% per fare meglio. Si è visto negli ultimi mesi ed è importante"."Come ho detto, è un'altra situazione. Nuovi giocatori, tutto è nuovo. Devo crescere anche io in questa situazione. Come detto, ho fatto cose buone e posso fare meglio, ogni giorno guardo cosa posso fare meglio, guardo video, in allenamento parlo con il mister, lo staff, i giocatori per fare meglio. Faccio il 100%".

- "Come si prepara questa partita? Come le prepariamo sempre. Guardiamo video. Facciamo allenamento e vediamo come fare in campo, come difendiamo, come attacchiamo. Guardiamo il Brugge. Le individualità. Loro sono molto forti, energici, con la palla. Vogliono giocare. Sono a 1 punto dal primo posto. Giocano sempre per il primo posto. Sarà difficile, ma abbiamo fiducia che quando usciamo giochiamo bene con la palla, con energia. E possiamo vincere"."Abbiamo visto che sono a 1 punto dal primo. Hanno molto talento, ogni anno lottano per il titolo. Vengo anch'io dall'Olanda, anche noi riceviamo tante informazioni dal Belgio. Giocano bene con la palla, molti talenti, con tanta energia. Domani sarà veramente una partita difficile, giochiamo con una squadra con molta qualità e servirà tanta energia".

"Sono uno dei giocatori con più esperienza. Ho 26 anni, non molti di più, ma sono tra i più vecchi. Ho giocato tante partite in carriera e voglio aiutare la squadra con questa esperienza. Ho giocato tante partite e voglio parlare con i più giovani, è importante. Tipo: dobbiamo fare questo, o dopo una partita dobbiamo fare quello. Sul recupero, sulla tattica, voglio aiutare sempre. E' importante forse di più quando sei un po' più vecchio..."