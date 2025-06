Juventus, la furia di Elkann su Giuntoli. Ora sarebbe un errore sostituire l'ex ds con un algoritmo

, pensando al nome del nuovo direttore sportivo e del nuovo capo dell'area scout, dopo aver definito i ruoli di. Sono troppo grossi infattidell'ormai ex Managing Director Football bianconero, e, per passare oltre dopo neanche due giorni dal comunicato che ha annunciato

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze. Si conferma, inoltre, che Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per intraprendere un nuovo progetto professionale. Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo non risultano titolari di azioni Juventus".

, come solitamente si fa in queste situazioni, anche quando ci si lascia male., lo scorso anno la proprietà della Juventus non prese benissimo il comportamento didurante e dopo la finale di Coppa Italia vinta con l'Atalanta, ma nel comunicato di pochi giorni dopo che annunciava la risoluzione del contratto, comunque si leggeva: "La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale".

, al termine di due anni che sono statiDa parte dell'azionista di maggioranza della Juventus oggi ci sono solo una, troppo potere, a una sola persona, un fattore che su calciomercato.com avevamo evidenziato in tempi non sospetti.

. Sotto al presidentee all'adsi posiziona, nuovo Direttore generale coadiuvato da, nell'inedito ruolo di Director of Football Strategy. Completeranno il quadro un nuovo direttore sportivo Per la Juventus, dopo aver sbagliato nell'attribuire troppo potere a una persona solo,(il punto forte di Comolli)., che al Milan è stato vittima di una situazione simile, lancia l'allarme: "".