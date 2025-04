Juventus-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 12 aprile con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la tredicesima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno soltanto 6 alla fine. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Roma, i bianconeri si presentano a questa sfida al quinto posto in classifica con 56 punti, uno in meno del Bologna e uno in più della Lazio. Anche i salentini, quartultimi in classifica a quota 26 con 2 punti di margine sulla zona retrocessione, vengono da un pareggio per 1-1: in casa col Venezia.Arbitra Zufferli, assistito da Vecchi e Bercigli con Arena quarto uomo, Mazzoleni e Massa al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Cambiaso, Thuram e Weah da una parte; Berisha, Pierotti, Rafia e Ramadani dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Lecce riceve il Como nell'anticipo di sabato pomeriggio, invece la Juventus gioca a Parma nel posticipo serale di Pasquetta.

Partita: Juventus-Lecce.Data: sabato 12 aprile 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.Streaming: DAZN, Sky Go, NOW.(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Helgason, Banda; Krstovic. All. Giampaolo.- Igor Tudor deve fare a meno degli infortunati Gatti e Mbangula oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Ballottaggio sulla fascia sinistra fra Cambiaso e Weah.Dall'altra parte Marchwinski è l'unico indisponibile per Giampaolo, alle prese con un paio di ballottaggi: Ramadani-Pierret e Banda-Morente.- Juventus-Lecce viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

- Juventus-Lecce è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.