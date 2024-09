Per il momento è solo un sottofondo, una musichetta che riconosci in lontananza e quasi fai fatica a capire da dove arrivi. Diventerà l’inno che riempie cuore e testa, quello che fa da cornice alle notti magiche e che può far tremare le gambe dei calciatori, o galvanizzarli. È l’inno della, con la competizione che, nonostante sia stata completamente rivoluzionata, non perde una virgola del suo blasone e della sua bellezza.Il primo passo è stato fatto: dai sorteggi le squadre hanno scoperto le sfidanti, per poi vedere redatto il calendario della prima fase. Prima di scendere in campo, però, manca ancora un passaggio formale che scontato non è: la presentazione della lista Champions da consegnare nelle mani dell’Uefa.

Ecco, in casa Juventus non sembra essere un lavoro da perderci la testa. Anzi, la previsione è che la lista bianconera possa essere uno o due slot più corta dei 25 posti disponibili e non ci si aspetta dei tagli clamorosi, delle sorprese. D’altronde, la linea del club bianconera è resa chiara dalle parole diin conferenza, ribadita più tardi da Cristianonel pre Juve-Roma.Il mercato in uscita è ancora aperto e i calciatori con le valigie in mano sono:. Di conseguenza, sono loro i maggiori indiziati ad essere esclusi dalla lista per la Champions League. Per quel che riguarda il portoghese, la sua permanenza sembrava poter essere una possibilità, dopo la fumata nera dell’affare con la Roma nelle ultime ore del mercato domestico. Ad oggi, invece, la sensazione è che con un’offerta che soddisfi tutte le parti in gioco, il centrale difensivo possa partire al pari di Arthur e Djalò.

Juventus, la probabile lista Champions