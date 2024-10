Juventus, Moggi fa le carte alla rosa: "Koopmeiners non è un leader, Douglas Luiz è lento. Serve tempo per vincere"

AFP via Getty Images

In vista di, big match che segna il ritorno delladopo la pausa per le nazionali, ha parlato l'ex dg dei bianconeri, Luciano, queste le sue parole a Radio Bianconera."SicuramenteBisogna fare di necessità virtù. Nico potrebbe fare anche la punta, ma, fa un ottimo giro palla. Finora non si è visto questo lavoro nella Juve. La squadra soffre, solo una vittoria in casa, problema da quantificare e risolvere. Per il resto ci si può arrangiare.. Con un allenatore nuovo che deve ribadire quanto fatto a Bologna, sulle sue qualità non ci sono dubbi. Ancora la squadra però non ha dato questa impressione. Manca qualcosa in mezzo, a livello di".

Koopmeiners? Giocatore, ma non può giocare sotto punta. Lui si muove in modo intelligente, può andare anche al tiro. Deve sicuramentecon questo nuovo tecnico.. Lo eleggono i compagni e il suo compito è importante. Quandogiocava, andavano bene tutti. Quandoera al top, idem, così comeche ovviamente poteva essere un trascinatore perché la sua immagine andava oltre il calcio. Speriamo la Juve arrivi a competere.Ora aspettiamo qualche innesto.è un altro giocatore bravissimo. Con il turco e Nico bisogna mettere in mezzo palloni per la testa di Dusan, oltre che puntare l'avversario.In questo momento Doulgas Luiz in campo solo se cambia rotta, quello visto finora è troppo'.