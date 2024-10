Getty Images

Juventus, Motta: "A Vlahovic non dico nulla, succede e succederà. Abbiamo fatto quasi tutto noi"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari:



"Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi, abbiamo iniziato con un gol che ci poteva dare tranquillità. Poi piano piano loro hanno preso fiducia, nel finale sono arrivati rigore per loro ed espulsione ed è diventato tutto molto difficile".



VLAHOVIC POTEVA CHIUDERLA - "Non si dice niente, sono situazioni di gioco. Succede e succederà, ma ci sono altre cose su cui dobbiamo migliorare. Abbiamo gestito un po' la partita, è una cosa che in Serie A non ti puoi permettere: sono tutte complicate".