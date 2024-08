Juventus, niente Todibo: è UFFICIALE il suo trasferimento al West Ham

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità:. Il difensore francese era stato corteggiato a lungo tempo dallae l'affare sembrava davvero vicino, ma un cambio di rotta sul finale ha rimescolato le carte in gioco e il 24enne ha, poi, optato per il club inglese.- "Il West Ham United è lieto di annunciare l'ingaggio del difensore internazionale francese Jean-Clair Todibo. Il 24enne - si legge sul comunicato ufficiale dei londinesi - unisce agli Hammers dal club di Ligue 1 OGC Nice con un prestito iniziale di una stagione, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente nell'estate del 2025.

Convocato due volte dalla Francia, il difensore centrale di 6'3 ha debuttato per i giganti spagnoli del Barcellona all'età di 19 anni, ha già collezionato oltre 150 presenze da senior ed è considerato uno dei giovani difensori più brillanti del calcio europeo.Forte placcatore, lettore d'élite del gioco e superbo distributore di palla, Todibo ha aiutato il Nizza a raggiungere la finale della Coupe de France nel 2022, i quarti di finale della UEFA Europa Conference League nel 2022/23 e a ottenere due quinti posti in Ligue 1 nelle tre stagioni precedenti.

West Ham United is delighted to announce the signing of France international defender Jean-Clair Todibo

The 24-year-old joins the Hammers from Ligue 1 club OGC Nice on an initial season-long loan, with an option to make the transfer permanent in summer 2025. — West Ham United (@WestHam) August 10, 2024

Ora, il giocatore nato nella Guyana francese, che indosserà la maglia numero 25, non vede l'ora di mostrare le sue eccezionali qualità a tutto tondo con una maglia Claret and Blue"- La trattativa tra l'ex giocatore del Nizza e il West Ham è andata in porto con la formula del. Al momento della firma è anche stata inserita una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.