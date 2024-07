Getty Images

Juventus, offerta dalla Premier per Soulé: la situazione

8 minuti fa



Cristiano Giuntoli ha inserito Matias Soulé nella lista dei sacrificabili dinanzi a offerte rilevanti. Il nuovo tecnico della Juventus, l'italo brasiliano Thiago Motta, stima molto il talento argentino e la sua volontà sarebbe quella di osservarlo e valutarlo nel corso del ritiro. Invece, la Juventus, come sottolineato non esclude una sua cessione.. Il prezzo fissato dalla Vecchia Signora per valutare la sua cessione è attorno ai 35 milioni di euro.



In tal senso, il pressing del Leicester è sempre più forte. Come riporta Tuttosport, le Foxes hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più cinque di bonus da versare nelle casse dei bianconeri. Per l’ex Frosinone, invece, pronto un quinquennale da 3 milioni a stagione.