Torna in campo la, questa seraall'Allianz Stadium per la sfida contro ilnella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:ZUFFERLIMASTRODONATO – DI GIOIAIV: AYROLDIVAR: ABISSOAVAR: MERAVIGLIA- Fallo tattico di Kephren Thuram a centrocampo: manca il giallo per il francese.per un fallo di di Di Gregorio su Bonny, ma il pallone era uscito sulla precedente azione di Coulibaly, quindi l'occasione sfuma.

! Pallone sul secondo palo di Bernabé, sponda di Balogh e colpo di testa vincente di Delprato: check del VAR sulla posizione dell'ungherese, che è buona come il gol.