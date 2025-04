Juventus, perché Adzic non può giocare i playoff di Serie C, perché è utile a Tudor e cosa accadrà sul mercato

, con il tecnico Massimo Brambilla costretto a fare a meno della qualità e della classe del montenegrino già a partire dalla sfida decisiva di domenica al 'Vigorito' contro il Benevento.per due giornate. Adzic, che con Thiago Motta aveva giocato 55 minuti distribuiti in cinque presenze complessive,uscite contro Parma e Monza.

"I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra. Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva".

Nel caso della Juventus il numero minimo di presenze stagionali è sceso a 21 (e a 12 considerando il periodo dal 1° gennaio scorso), per via dell'esclusione dal girone C, a campionato in corso, di Taranto e Turris. Lo ha deliberato la FIGC con il comunicato ufficiale n.238/A del 28 marzo 2025. Nulla, comunque, che cambi la sostanza per Adzic.. Oltretutto, la squalifica di due giornate die le non perfette condizioni atletiche dipotrebbero apriredi campo occupata solitamente sia dal turco che dall'olandese.

. L'esperienza con la Next Gen è stata utile per far ritrovare al classe 2006 la forma fisica e il ritmo partita dopo i problemi muscolari della prima parte della stagione. Ma per la crescita del giocatore,, possibilmente in una squadra medio-piccola di Serie A. Un approccio in tal senso c'è stato, nelle scorse settimane,: l'idea da sviluppare potrebbe essere quella del prestito secco di Adzic al Lecce (con la condizione della permanenza in Serie A del club salentino), nell'ambito di un'operazione che potrebbe portare l'attaccante montenegrino classe 2000