Juventus, Phillips non arriva. Va al West Ham

Kalvin Phillips è stato a lungo uno dei nomi più chiacchierati di questo calciomercato invernale 2023/24, ma la sua telenovela è finalmente destinata ad una conclusione. Che il centrocampista inglese fosse destinato a lasciare il Manchester city era diventato ancor più chiaro quando Pep Guardiola si espose in conferenza stampa suggerendogli la cessione.



Da lì il suo agente si è mosso offrendolo non solo in Inghilterra (Tottenham e Newcastle su tutte), ma anche ad altri top club europei come Juventus (la più interessata a chiudere il colpo) o Bayern Monaco. Alla fine però per l'ex-Leeds rimarranno aperte le porte della Premier League con il West Ham che nelle ultime ore ha accelerato notevolmente ed è pronto a chiudere per il prestito del classe 1995.