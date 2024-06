Juventus-Pogba, i giorni dell'addio: la data, il rammarico e i piani futuri

NurPhoto via Getty Images

Il countdown è partito e l'epilogo è già scritto:. Il francese lascerà il club che l'ha portato alla fama mondiale, alla ribalta del calcio globale e l'ha ripreso due anni fa. Il Pogba bis non ha funzionato, anzi. Quel giocatore capace di sugellare una squadra già fortissima, mettendoci la ciliegina del suo talento, non esiste più e, dopo i tanti infortuni, è stato fermato da un nuovo intoppo:Addio Juve dunque perché è stato ormaidi legame contrattuale tra giocatore e club, quello che permette diLa società ha aspettato la fine della stagione per chiudere i rapporti con il Polpo che pure non ha mai lasciato Torino.

Occorre ricordare che, ad ora, Pogba è(sanzione che terminerà nel), dopo essere risultatodopo la partita contro l'Udinese dello scorso 30 agosto. Tale positività è stata confermata anche dalle controanalisi del 6 ottobre. A 31 anni, Pogba potrebbe essere già al cruciale momento di. I suoi legali hanno rifiutato ile il suo contratto con la Juve - con- andrà. Nel frattempo, il francese ha continuato a percepire il, come da regolamento.

In attesa della resa dei conti, Pogba sie si fa vedere sui social.ha scritto in un criptico post su Instagram. Sono rare però le sue apparizioni. Qualche settimana fa era in vacanza a Capri dove alcuni tifosi delavevano provato a fargli intonare un "Forza Napoli", ma il francese, tra le risate, aveva rifiutato. Di lui ha parlato in queste ore ancheche si è detto rammaricato del fatto che,