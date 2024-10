Juventus, pronto il rinnovo di Gatti: nuova durata e nuovo ingaggio

Lalavora con grande forza sul mercato anche in questa nuova lunga pausa per le nazionali. Il club bianconero che ha perso probabilmente fino a fine stagione il suo muro difensivo, Gleison Bremer, è oggi pronta a blindare l'altro pilastro difensivo che dovrà gioco-forza prendersi sulle spalle la linea arretrata di Thiago Motta in assenza del brasiliano. Si tratta diAttualmente(all'epoca fu lasciato in prestito fino a fine stagione in gialloblu) ha un contratto in scadenza 30 giugno 2028 con un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. Da tempo le parti stanno lavorando su un prolungamento di questo accordo che spalmi l'ammortamento annuo del suo cartellino su un lasso di tempo più ampio e in queste ore sono stati fatti passi avanti importanti.

L'accordo era già praticamente stato trovato un mese fa e si doveva lavorare soltanto sugli ultimi dettagli, ma molto presto tutto sarà ufficializzato. Secondo Fabrizio Romano il nuovo accordo avrà sempre. Inevitabilmente, dato anche il ruolo importante che ricopre in rosa,, comunque cifre che rientrano appieno nel tetto prefissato da Cristiano Giuntoli a inizio anno. Per un pilastro che già un anno fa era andato incontro alle necessità della società e che oggi è sempre più importante e sarà sempre più blindato.