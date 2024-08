La lunga storia d'amore trae lasi appresta a finire. Il portiere polacco, arrivato a Torino 7 anni fa, sembra arrivato a fine corsa e la separazione appare ormai una scelta inevitabile. Un addio annunciato da mesi, che tuttavia potrebbe risultare più definitivo di quanto previsto: per SzczesnyOrmai da tempo non è più un segreto. Per l'estremo difensore polacco alla Continassa non c'è più spazio e i motivi sono diversi. In primis per, che lo rende assai ingombrante in rosa, essendo il secondo giocatore più pagato dopo Dusan Vlahovic. L'opera di svecchiamento della rosa impostata da Cristiano Giuntoli, poi, contribuisce a spingere Szczesny ancora più lontano dalla Juve, considerando che al suo posto è stato preso. Ricordando che la scadenza del contratto del classe '90 è fissata a

La separazione quindi appare la via più percorribile, con la Juve e lo stesso giocatore che da tempo si guardano intorno in cerca di una soluzione che possa soddisfare tutte le parti. Si è parlato molto di, con Adriano Galliani che non ha mai nascosto l'interesse verso il polacco, come sostituto proprio di Di Gregorio, partito in direzione Juve. I brianzoli hanno tuttavia scelto di virare poi sul giovane Semuel Pizzignacco, chiudendo parzialmente la porta a Szczesny, che guarda anche altrove., cessione all'estero. Sono tutte ipotesi portate avanti, anche se ad oggi a farsi strada con forza è un'opzione più radicale: quella della

Come riportato da Tuttosport, infatti, nell'ambiente juventino si studia il modo per porre fine a un contratto che prevederebbe un ulteriore anno e la soluzione più plausibile in questo senso sarebbe quella del. Un accordo che riconoscerebbe a Szczesny l'importanza degli sforzi profusi in questi anni, mettendo i bianconeri in salvo dal suo maxi-ingaggio. Ma non solo: in mancanza di soluzioni soddisfacenti per il prosieguo della carriera,