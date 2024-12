Juventus, Thiago Motta: "Ecco perché Koopmeiners è sempre in campo"

si è sbloccato contro ilsegnando il suo primo gol con la maglia dellaContro ilsarà regolarmente titolare sabato 14 dicembre, anche perché, come confermato daè fondamentale per i bianconeri."Per noi è fondamentale per tutto,se fate attenzione è fantastico, è un numero 10. Se vedete il suo approccio mentale nella difficoltà è un numero 10. Le reazioni che ha nella difficoltà, pure lì lo fa in modo fantastico. Senza lamentarsi, andando avanti, fa quel che deve fare. Non scopro il grande giocatore, l'avete visto.è per tanti motivi che rimane in campo e aiuta tantissimo la nostra squadra".

In stagione ha fatto 16 presenze totali tra campionato e Champions League segnando un solo gol. Dopo l'infortunio alle costole, in campionato, ha fatto 19 minuti con il Parma per poi nonné in Serie A né in Champions.