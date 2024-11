Juventus-Vlahovic mai così lontani: la gestione di rinnovo, tattica e infortunio

La sosta per le nazionali ha di fatto riaperto in casail tema caldo die no, l'infortunio subito nel finale di partita contro la Danimarca non è la tematica più importante di questo rapporto che, con il passare dei giorni, diventa sempre più complesso per il presente e soprattutto per il futuro.Partendo dalla questione più facilmente risolvibile,al flessore della coscia sinistra. Nei minuti finali della gara di Nations League Serbia-Danimarca il centravanti ex-Fiorentina ha sentito pizzicare dietro la coscia e ha chiesto la sostituzione. Gli esami strumentali a cui si è sottopostoe, sostanzialmente,la scelta sul se giocare o meno in partite importantissime come quelle contro Milan e Aston Villa anche se le sensazioni sono oggi negative.

Inevitabilmente la sua presenza o meno inciderà sulle scelte che faràche si dovrà districare con scelte in grande emergenza. Proprio la gestione del rapporto con l'allenatore e con il suo modo di far giocare la squadra rientra oggi fra i temi caldissimi legati all'ex-Fiorentina. Dal ritiro della Serbia, infatti, è arrivata nel corso della sosta una stilettata importantissima al modo in cui viene usato con la Juventus:Un'accusa neanche troppo velata per chi, come Thiago Motta, chiede al suo centravanti di "uscire" dall'area di rigore e aiutare in costruizione.

Infortunio e tattica che vanno poi ad aggiungersi a quello che per tutti, nella Torino bianconera, risulta essere l'elefante nella stanza più importante: la situazione contrattuale., ovvero a fine stagione entrerà a tutti gli effetti nell'ultimo anno dell'attuale accordo che gli vale 12 milioni di euro a stagione. L'incontro con l'agente Ristic di fatto non è mai avvenuto e le visite di cortesia non hanno mai portato ad una accelerata.

- La Juventus ha proposto al giocatore semplicemente dil'attuale accordo di fatto riducendo e non di poco lo stipendio su base annua attualmente in essere.A queste condizioni l'affare non si farà e, proprio per questo,sia per gennaio, con la ricerca di un 9 con cui alternarlo, sia per giugno quando, verosimilmente, si inizierà, senza rinnovo, a parlare di addio per il serbo.