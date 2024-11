Infortunio Vlahovic, quante e quali partite salta con la Juventus

AFP or licensors

L’ultima sosta per le nazionali del 2024 ha riconsegnato alla Juventus un. L’attaccante era uscito nei minuti finali della sfida di Nations League tra Serbia e Danimarca per un problema muscolare alla coscia sinistro, rientrato a Torino si è sottoposto a esami specifici che hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, in attesa di capire i tempi di recupero definitivi.- A meno di un clamoroso rientro bruciando i tempi, Vlahovic. La Juventus non vuole correre rischi e adotterà la strategia della prudenza, massima cautela con Dusan per evitare che il problema peggiori e scongiurare il rischio di perderlo per più tempo.. Se non dovesse farcela neanche per quella partita, la data del rientro potrebbe essere domenica 1º dicembre quando la squadra di Motta giocherà in trasferta a Lecce.

- Per la partita contro il Milan Thiago Motta sta studiando una soluzione alternativa a Vlahovic. Non avendo a disposizione il sostituto naturale, Arek Milik, infortunato, l'allenatore adatterà un altro attaccante nel ruolo di punta centrale. Una delle idee è quella di mettereal centro del reparto per non dare punti di riferimento agli avversari; è un ruolo che il turco ha già fatto così come lì ci ha già giocato anche, altra possibile soluzione.