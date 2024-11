Juventus, Vlahovic può stare fuori. È Mbangula l'alternativa di Thiago Motta

AFP via Getty Images

Sì, Dusanpuò stare in panchina. E sì, Thiago Motta può cambiare ancora una volta l'undici iniziale. Questioni di turnazioni, ma anche di risposte necessarie dopo un momento oggettivamente di appannamento. "Dobbiamo fare meglio", ha spiegato l'allenatore italobrasiliano., come a ribadire un concetto che forse non era poi così chiaro a tutti. Anzi.- Così, in vista della trasferta di Udine, Motta prepara qualcosa di leggermente differente. O profondamente diverso. Dipende dai punti di vista e da come si valuta l'eventuale esclusione di DV9 dall'undici iniziale. "Può riposare? Può essere - ancora Motta, dalla conferenza -. Può essere una situazione da valutare anche oggi. Devo dire che questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi, stanno bene, è un momento in cui tutti dobbiamo dare qualcosa in più". E qualcosa in più deve arrivare da ogni reparto, ma specialmente sotto porta.Empoli, Cagliari e infine Parma: tre occasioni enormi che avrebbero portato in dote sei punti in più. Il Napoli è a 7 lunghezze di distanza.

Naturalmente, non si fa la storia con i "se" e con i "ma". Semmai, si può provare a modificare il presente alla ricerca di una luce sul futuro. E a proposito di luce: Vlahovic resta il faro di questa squadra, anche per questo la gestione delle sue risorse resta di vitale importanza, pure per prevenire cali di lucidità. Al suo posto, con l'assenza certificata di Nico Gonzalez, Motta sta pensando acentrale, cona destra epronto a partire sul lato mancino. Sarebbe questa, la mossa per sparigliare le carte. Idea nata a San Siro, nella confusione fattasi poi rimonta: Kenan è stato più vicino alla porta, Samuel gli ha creato gli spazi per lanciarlo con costanza verso la rete. Ecco: ha funzionato.