Juventus, Weah: "Per me non è finita qui. Io un 9? Posso giocare in tutte le posizioni"

AFP via Getty Images

Lasi porta a casa il derby di, surclassando i granata in una sfida a senso unico. Tra i protagonisti, autore del gol del vantaggio e assoluto protagonista della serata. Nel post partita l'americano ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:"Sono felice, per me è una grande vittoria oggi. Dobbiamo continuare così. Sono felice, non solo per me ma per tutta la squadra che ha fatto una grande partita stasera"."Voglio fare altri gol e assist per aiutare la squadra. Per me non è finita qui, dobbiamo fare di più".

"Sì, mi sento bene anche lì. In attacco si può giocare da 9, da 7, ma anche da 11: posso giocare in tutte le posizioni. Io sono pronto quando il mister mi dice di giocare davanti"."A casa mia, in camera, a dormire"."Sì, papà e pure mamma. Sono felici. Stasera abbiamo fatto una grande vittoria e dobbiamo continuare così, anche contro il Milan".