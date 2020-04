Talento del futuro. Così in tanti definiscono Kaio Jorge, gioiello classe 2002 del Santos, attaccante con prospettive davvero interessanti: ha una fisicità importante per la sua età e un senso del gol raro, si è già preso la prima squadra e questa volta la Juventus è in prima fila da subito per provare ad evitare un altro caso alla Vinicius Junior. Oggi è una stellina al Real Madrid, ma ai tempi dell'exploit al Flamengo furono proprio i bianconeri a fiondarsi su di lui senza chiudere in fretta, le merengues sorpassarono con un'offerta altissima e impareggiabile per un ragazzino.





IL RETROSCENA - Mentre Paratici lavora all'operazione Kaio Jorge sul piano della formula legata a un riscatto prefissato ma certamente rallentata dai viaggi impediti dal Coronavirus, il giocatore ha fatto apparire e poi sparire nel giro di pochi minuti un tweet eloquente solo pochi giorni fa. "Ho iniziato a studiare l'inglese...", ha scritto Kaio con l'occhiolino. In tanti l'hanno letto come un segnale alla Premier League dove i primi club inglesi si sono attivati nelle ultime settimane dopo il suo debutto, lui ha percepito il caos e ha cancellato tutto in fretta. Di certo, la Juve è avvisata: con Kaio Jorge non c'è tempo da perdere.