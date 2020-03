Una doppietta che con tutta probabilità sarà inutile per confermare il suo futuro a Roma: Nikola Kalinic ieri è tornato al gol dopo un'eternità, sicché era dal 2018 che non metteva a referto il proprio nome, in una partita di Coppa del Re disputata con la maglia dell'Atletico Madrid. Da allora, tanti problemi fisici, tanta sofferenza e zero reti: una strada in salita incominciata nel Milan, che lo ha portato da essere il centravanti titolare della nazionale croata vice campione del Mondo, in realtà abbandonata al Mondiale per problemi comportamentali, a diventare la quarta scelta dell'attacco prima dei Colchoneros e poi una riserva da pochi minuti nella Roma.



IL RITORNO DI NIKOLA - Anche in questa stagione, tante delusioni e poche presenze, anche a causa di un infortunio al ginocchio: solo tredici tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con 498 minuti disputati in stagione e zero reti. Fino a ieri, quando finalmente si è rivisto il Kalinic della Fiorentina, che aveva fatto innamorare il Milan: lotta, sportellate, due gol sporchi, l'assist per la rete di Kluivert e un centravanti battagliero, sogno di ogni allenatore.



LA ROMA NON LO RISCATTA - Una prestazione convincente, finalmente, da vice Dzeko: ma non basterà. Kalinic è alla Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 dall'Atletico, a fronte di un corrispettivo fisso di 2 milioni di euro e il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 9 milioni di euro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com però, il suo futuro non sarà giallorosso: il cambio societario in corso non determina certezze, soprattutto in merito a operazioni minori, ma l'idea della dirigenza è quella di non riscattarlo, a causa dei troppi problemi fisici. La Roma punterà quasi sicuramente su altri calciatori e il destino di Kalinic sarà lontano dalla Capitale.



@AleDigio89