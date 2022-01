Dopo la sfida con il Lilla il difensore francese del Marsiglia, Boubacar Kamara, ha confermato la possibilità di partire a giugno: "Se finirò la stagione con il Marsiglia? Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions. A parte questo, con il mercato aperto tutto può succedere. Le voci di mercato mi mandano a destra e a sinistra tutti i giorni. A parte questo, sono fortunato ad avere la mia famiglia e i miei compagni al mio fianco. Sta a me restare concentrato sul campo, non pensare alle voci per poter dare il massimo per la squadra per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi”. Alla Roma di Josè Mourihno piace, per età ed esperienza, oltre che per caratteristiche: jolly classe 1999, è stato seguito a lungo anche dal Milan.