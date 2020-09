La trattativa per Moise Kean prosegue. La Juve ha scelto il suo vice in attacco, un giocatore che sarebbe utile a Pirlo, che conosce l'ambiente e che non occuperebbe posti nemmeno in lista Champions. Un'opportunità di mercato vera, da cogliere al volo, anche perché lui vorrebbe tornare a Torino. E Mino Raiola ci sta lavorando. L’Everton ha aperto all'idea di accettare un’operazione creativa, come un prestito oneroso di lunga durata con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo a determinate condizioni. Come riporta il Corriere di Torino, anche Ancelotti ha dato il suo benestare.