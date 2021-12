Moise Kean è stato premiato come MVP di Juve-Malmö e in tv ha parlato al termine della sfida di Champions League: "Il primo posto è una grandissima soddisfazione, una motivazione per lavorare di più e arrivare pronti. La Juve non teme nessuno, siamo una grande squadra e ci faremo trovare pronti con chiunque troveremo. PSG? Sì, ho qualche amico, ma ora sono qui, sto bene e lavoro. Premio MVP? Un inizio, una grande motivazione per lavorare di più e dare di più alla squadra".