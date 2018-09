. Nonostante gli incidenti al di fuori dello stadio, Madagascar-Senegal, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, si è regolarmente disputata ed è stata impreziosita da. 40 metri palla al piede, poi destro imparabile dal limite dell’area di rigore nell’angolino basso e via la maglia per l’esultanza. Una notizia positiva per la società nerazzurra e per Luciano Spalletti:. Keita (video dal profilo Instagram di seneweb_officiel) nel match contro Madagascar terminato sul 2-2 ha segnato il gol del momentaneo 2-1 ed è stato in campo per ben 85’ prima di lasciare il campo ad Amath Diedhiou.- Segnali importanti dall’ex Monaco e Lazio,“Fuori Icardi, Lautaro era a rischio dall'inizio. Aveva avuto un indurimento del muscolo e a farlo giocare c'era il rischio si facesse male. Ho scelto questa soluzione conprima punta che secondo me era ottima”, ha svelato Luciano Spalletti dopo la sfida vinta al Dall’Ara. Una soluzione provata e riprovata anche in allenamento, perchée non sulle corsie laterali. Il senegalese non ha brillato sotto porta col Bologna, ma è apparso col piglio giusto. Spalletti ha toccato i tasti giusti con lui nelle scorse settimane e col Parma può dargli una nuova chance., Keita è ancora tra i candidati per giocare da prima punta alla ripresa del campionato, fissata sabato alle 15.00 per l’Inter.e Spalletti sta considerando anche l’ipotesi di riproporre Keita da prima punta: tutto dipenderà dalle condizioni dei due argentini.: l’Inter aspetta il doppio exploit del senegalese, arrivato in prestito dal Monaco con diritto di riscatto fissato a 34 milioni di euro. Aspettando l’anticipo col Parma, Keita oggi ha impressionato con la maglia del suo Senegal, in una gara ufficiale e non in amichevole. L’esordio in Champions League si avvicina, Keita è sempre più vicino al top della forma…@AleCosattini