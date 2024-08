Koopmeines, nuovo certificato medico presentato all'Atalanta. Cosa succede adesso con la Juventus

, rendendosi indisponibile a un'eventuale convocazione., allontanando l’ipotesi di tornare ad allenarsi con la squadra nei prossimi giorni, riferisce la Gazzetta dello Sport. L’arrivo già ufficializzato di Lazar Samardzic all'Atalanta, si legge sul quotidiano, "non è da considerare collegato all’uscita di Koop, ma è chiaro che con un centrocampista dalle caratteristiche non troppo dissimili da quelle dell’olandese, l’Atalanta si sente più tutelata".

, in una situazione resa ancor più calda e complicata dall'interesse del Paris Saint Germain per Ademola Lookman. Sullo sfondo, ricorda la Gazzetta, c'è comunquee quello virtualmente trovato dai due club, sulla base di un’offerta di 52 milioni, più 7 di bonus, di fronte alla quale finora i nerazzurri hanno fatto muro.Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ieri ha parlato in questi termini della situazione di Koopmeiners (e di Lookman): "Eravamo preparati al fatto che potessero esserci turbolenze, magari non ci aspettavamo determinate cose, ma noi abbiamo sempre rispettato i nostri impegni. Spesso ai ragazzi vengono suggerite cose non opportune, ma sono tutti giocatori dell’Atalanta e la società deciderà per il bene dell’Atalanta. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".

Anche Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, a margine della vittoria dei nerazzurri a Lecce, ha parlato di Koopmeiners e di Lookman: "Giocatori ai quali devo molto per quello che hanno fatto la scorsa stagione e che con me hanno avuto anche in questo periodo un rapporto di grande sincerità. Dispiace che ci sia questa situazione in un momento in cui c'è il campionato".