Ha 31 anni, ha giocato per otto con la stessa maglia, ha accettato di restare quando avrebbe potuto andare a guadagnare e vincere altrove, ha il contratto che gli scade tra un anno e sa che De Laurentiis non è per nulla dispiaciuto di incassare 40 milioni dal Chelsea.. Il Napoli sta per essere rivoluzionato. Non se ne è andato solo Insigne, non se ne andrà solo Koulibaly. Dubito fortemente che rimanga Mertens, sono quasi sicuro che partirà Fabian Ruiz, Ospina è già in Arabia Saudita.Non è colpa di nessuno seCerto, così il Napoli, ben prima di cominciare il campionato, si autoesclude dalla lotta per il titolo e, forse (dipende da chi arriva), anche da quella per la Champions League. Ma se - come dice e ribadisce Mario Sconcerti - non capiamo che il nostro calcio è cambiato, faremo sempre più fatica a trovare ragioni di vero divertimento.l calciatore perché vuole provare a vincere qualcosa di importante e duraturo, la società perché aveva l’ultima chance di monetizzare quello che per lungo tempo ha rappresentato un capitale tecnico di inestimabile valore.Non darei grande peso neppure all’offerta pubblica fatta pervenire dal Napoli al giocatore.Magari anche quello degli inglesi con il Napoli. Bisogna dire, poi, che Koulibaly sta ripetendo da mesi che non sa se resterà. Se lo diceva, è perché aveva maturato la convinzione che il suo tempo, a Napoli, fosse scaduto. E, soprattutto, perché, fatto il bilancio di questa lunghissima permanenza, ha capito di avere dato più di quanto ricevuto. Il senegalese ha amato e continuerà ad amare la città, i suoi abitanti e i tifosi della squadra, ma ha diritto a provare un’altra strada. Vincere con il Chelsea in Inghilterra sarà molto dura, fuori dall’Inghilterra ancora di più. Ma il bisogno di provarci, appartenendo ad un club più ambizioso e competitivo, è nella natura delle cose e degli uomini.Detto che Koulibaly avrebbe guadagnato molto anche a Napoli, se l’offerta post datata fosse vera, è chiaro che l’ultimo contratto importante della carriera un calciatore voglia stipularlo con un club in grado di investire pesantemente su di lui.Del resto, non in tutta Italia c’è chi dispone il ripianamento di fronte a milioni di perdite. Il Napoli è una società sana e tale vuole rimanere. Anzi, consolidarsi.