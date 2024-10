Kudus, rissa e rosso: espulso col VAR in Tottenham-West Ham dopo lo scontro fisico con alcuni avversari

Momenti di tensione nel finale della sfida tra, valida per l’ottava giornata di Premier League. Protagonista, calciatore degli ‘Hammers’, che ha rimediato il primo cartellino rosso della sua carriera in Premier League.Al minuto 84’, il calciatore ghanese classe 2000 è arrivato allo scontro fisico con van de Ven, centrocampista olandese degli Spurs, dopo la reazione di quest’ultimo in seguito a una serie di calci rifilati da Kudus durante il duello.Dopo il diverbio, Kudus ha appoggiato una mano sul volto di Van de Ven, che è caduto a terra in maniera plateale. Da lì è iniziato un parapiglia che ha coinvolto anche Sarr e Richarlison e che si è concluso con l’intervento dell’arbitro, che ha prima sedato gli animi e poi estratto il cartellino giallo nei confronti dei due protagonisti.Una decisione temporanea, prima dell’on-field review su indicazione del VAR. Dopo la revisione al monitor, il direttore di gara ha cambiato idea, estraendo il cartellino rosso.Kudus è stato portato via dai compagni, prima di lasciare anzitempo il rettangolo verde di gioco.Si conclude male la gara del ghanese, che aveva realizzato il momentaneo vantaggio del West Ham, prima della rimonta del Tottenham e il 4-1 finale.