Da ieri sera. Il 4-0 al Genk, che ha promosso gli azzurri agli ottavi di Champions League, è stato, anche alla luce dei cattivi risultati negli ultimi due mesi (soltanto due vittorie nelle ultime 9 gare ufficiali),, fra le quali alcune gli erano divenute decisamente ostili negli ultimi tempi.- Nonostante la forte tensione che ha caratterizzato le ultime settimane di lavoro a Napoli di Ancelotti, alcuni illustri esponenti dello spogliatoio comeattraverso i propri profili social. “Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli. E’ stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in bocca al lupo a te e al tuo staff, vi auguro il meglio perchè lo meritate”, il pensiero su Instagram del difensore greco. “Sei stato una persona speciale, molto di più che un allenatore… ti ringrazio per tutto ciò che hai fato in questi due anni insieme… ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff”, gli ha fatto eco il brasiliano.- A queste prese di posizione vanno aggiunte quella dinell'immediato postpartita di ieri (“”) e(uno dei giocatori maggiormente in rottura con la società, insieme a Mertens, per le sue vicende contrattuali)Un gesto che anche la figlia di Ancelotti, Katia, ha voluto sottolineare nel post pubblicato sul suo profilo per sostenere il padre, con un eloquente: “A testa alta”.- Ma sarebbe ingiusto e poco rispettoso della cronaca raccontare che tutto lo spogliatoio fosse stretto attorno al proprio allenatore e schierato esclusivamente contro De Laurentiis e la società, a maggior ragione dopo il clamoroso episodio dell'ammutinamento del 23 ottobre scorso.a questa parte. Dagli “epurati”a unche in questa prima parte di stagione non è mai stato quello dello scorso anno, anche a causa di incomprensioni sotto l'aspetto tattico,. Giocatore col quale gli scontri non sono mai mancati e sulla cui posizione in campo e fuori probabilmente si è vissuto uno degli equivoci maggiori, che hanno portato alla decisione di De Laurentiis di congedare Ancelotti. Il numero 24 ha atteso qualche ora prima di rivolgere il suo saluto all'ex tecnico dalla propria pagina Facebook: "e il tuo staff. In questi due anni ho conosciuto una persona speciale. Ti auguro il meglio!".