L'AgCom si riserva di prendere "provvedimenti anche urgenti" a tutela dei singoli consumatori a tutela dei singoli consumatori se continueranno i disservizi nella trasmissione della partite di calcio via web sulla piattaforma Dazn. E' quanto reso noto dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni relativamente ai problemi dimostrati dalla piattaforma streaming durante la prima giornata di Serie A. L'AgCom, si legge su Repubblica, si è riunita questa mattina sotto la guida del presidente Giacomo Lasorella, presenti i quattro commissari, e ha spezzato una lancia anche in favore delle società di Internet: tutte le società che ci vendono gli abbonamenti per navigare hanno diritto a operare ad armi pari; ognuna di esse, dunque, deve essere in condizione di proporre "lo streaming delle partite della Serie A alle medesime condizioni di qualità e velocità". Dazn, quindi, dovrà fornire una piena collaborazione a qualsiasi società, anche se di piccole dimensioni. Collaborazione e dialogo sono indispensabili perché le reti di cavi delle società devono dialogare a pieno con un'infrastruttura di cui Dazn si è dotata. Si chiama Dazn Edge ed è una rete di super-computer e server indispensabile alla corretta distribuzione del traffico Internet. L'AgCom, in ogni caso, tira un sospiro di sollievo perché la Rete ha retto durante la trasmissione delle gare. Nessun utente ha avuto problemi a inviare una email, a guardare Netflix, ad ascoltare un podcast solo perché in quel momento si giocavano Inter-Genoa o Napoli-Venezia. La tenuta della Rete, secondo AgCom, è anche merito dell'atto d'indirizzo che l'Autorità ha prodotto a giugno. L'atto ha indotto Dazn e le società di Internet a fare importanti investimenti in hardware e software, a tutela dell'Internet nazionale. L'AgCom infine guarda con favore allo sbarco del grande calcio sul web perché può rappresentare, a suo parere, "un volano per la digitalizzazione del Paese".