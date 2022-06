L'agente di Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di un possibile trasferimento al Napoli del suo assistito: "Sappiamo che è una delle ipotesi di mercato del club, da parte nostra c'è gradimento per una piazza prestigiosa ma ancora non sono state fatte offerte ufficiali. Non siamo andati oltre a un semplice sondaggio".



IL PIANO - Gli azzurri stanno valutando entrambi i portieri: Ospina è in scadenza tra quindici giorni e dovrebbe lasciare il Napoli, Meret ha il contratto fino al 2023 ma sta prendendo corpo l'ipotesi di un rinnovo con la promozione a titolare. A quel punto, Giuntoli andrà a caccia di un vice e Sirigu è una possibile soluzione.