Questa mattina, si apprende da una nota Ansa, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di quattro persone, tra le quali l'estremo difensore dei friulani, tutte indagate per truffa in concorso ai danni di un bookmaker. L'inchiesta, si legge, si riferisce all'incontro di Serie A, disputati a Roma l'11 marzo 2024.- Come riferito dalla Questura di Udine le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Udine, sono state avviate dopo aver riscontrato flussi anomali nelle scommesse effettuate nell'ambito della partita. In particolare, si concentravano sull'ammonizione di Okoye, che era quotata nelle agenzie di scommesse ben 8 volte la posta.

Sulla casistica in esame, nel dettaglio, erano state registrate scommesse che avevano portato a vincite superiori ai 120mila euro, per la maggior parte relative a giocate effettuate in punti fissi ubicati in provincia di Udine.- La Questura rende noto, come riporta Ansa: "Gli elementi investigativi raccolti, anche implementati da accertamenti tecnici sugli apparati in uso agli indagati, hanno consentito di corroborare l’ipotesi accusatoria di una illiceità matrice della maggioranza delle suddette vincite,- ed uno degli scommettitori indagati, da cui sarebbero poi state generate le crescenti scommesse effettuate anche da due ulteriori scommettitori, a loro volta indagati per concorso nella truffa in argomento".