L'Ajax ha nel suo DNA quello di rivoluzionare il mondo del calcio. Lo ha fatto a inizio anni 70, ci riprova ora. Il club di Amsterdam equiparerà contrattualmente ed economicamente i propri tesserati, siano questi uomini o donne. Una rivoluzione verso il professionismo del calcio femminile, che otterrà pari diritti a quello maschile. L'Ajax è il primo grande club del mondo a farlo.



L’accordo firmato tra Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax, e Ko Andriessen, direttore del sindacato ProProf, equipara dal punto di vista contrattuale calciatori e calciatrici. L’accordo prevede identiche condizioni sul salario minimo, giorni di vacanza, assicurazione sanitaria e mantenimento dello stipendio in caso di infortuni gravi che obbligano a un lungo recupero lontano dal terreno di gioco.



Daphne Koster, responsabile della sezione femminile dell’Ajax, commenta, come riferisce Eurosport: "Con questo accordo collettivo possiamo fare un altro passo in avanti verso la professionalizzazione del calcio femminile. Spero che altri club seguano il nostro esempio. Finora potevamo concludere contratti al massimo di due anni e una tesserata poteva andarsene anche a metà stagione, questo accordo cambia completamente le cose."