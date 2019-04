L'Ajax risponde alla Juventus. In Eredivisie, per una sera i Lancieri sono primi in classifica (il PSV gioca domani sul campo del Vitesse) grazie al 4-1 contro il Willem II. Apre van de Beek, risponde Isak, poi un autogol di Heerkens, Veltman e Ziyech indirazzano la gara. E in 29 partite, Tadic e compagni hanno realizzato 100 gol! Martedì, ad Amsterdam, nei quarti di finale d'andata di Champions League, per la Juventus non sarà facile.