. Il centrocampista gallese salvo clamorose sorprese dell'ultimo minuto sarà l'ennesimo (grande) colpo a parametro zero della storia recente bianconera.E se Sami Khedira ed Emre Can ora sono recuperati, c'è l'infortunio di Juanda gestire con il colombiano che starà fuori non meno di tre mesi. Ecco che quindi Ramsey serve subito.è un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calciomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.